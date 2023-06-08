Смотрите Вести в 21.05: Помещичью усадьбу выставили на продажу. - Эх, купил бы...

Смотрите "Вести" в 21.05: Помещичью усадьбу выставили на продажу.- Эх, купил бы деревеньку-с.Кто выставил землю с объектом культурного наследия на Авито? В Петушинском районе усадьба помещицы Карповой пошла по рукам.- Комаросос во Владимире.В Загородном парке начался отлов комаров и мышей. Какие вирусы могут переносить москиты и грызуны?- Мир. Труд. Июнь.И вместо летних каникул, занятия за кульманом. Школьники из Радужного осваивают новые профессии.