Смотрите Вести в 21.05: Помещичью усадьбу выставили на продажу.
- Эх, купил бы...
Смотрите "Вести" в 21.05: Помещичью усадьбу выставили на продажу.
- Эх, купил бы деревеньку-с.
Кто выставил землю с объектом культурного наследия на Авито? В Петушинском районе усадьба помещицы Карповой пошла по рукам.
- Комаросос во Владимире.
В Загородном парке начался отлов комаров и мышей. Какие вирусы могут переносить москиты и грызуны?
- Мир. Труд. Июнь.
И вместо летних каникул, занятия за кульманом. Школьники из Радужного осваивают новые профессии.