Смотрите вести в 9 утра: Акушерский корпус в Коврове еще не достроен, но уже успел...

Смотрите "вести" в 9 утра: Акушерский корпус в Коврове еще не достроен, но уже успел потрескаться.- Проблемный роддом.Плитка, которая не дожила до открытия. Акушерский корпус в Коврове еще не достроен, но уже успел потрескаться.- Лучшая школа.Школьники тридцать третьего региона прошли по "Маршруту выживания". В Камешковском районе завершились соревнования МЧС "Школа безопасности".- Премьера в Александрове.И театральная премьера в Александрове. На сцене александровской драмы легенда о русском офицере "Невидимое-вечно".