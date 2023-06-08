Смотрите вести в 9 утра: Акушерский корпус в Коврове еще не достроен, но уже успел...
Смотрите "вести" в 9 утра: Акушерский корпус в Коврове еще не достроен, но уже успел потрескаться.
- Проблемный роддом.
Плитка, которая не дожила до открытия. Акушерский корпус в Коврове еще не достроен, но уже успел потрескаться.
- Лучшая школа.
Школьники тридцать третьего региона прошли по "Маршруту выживания". В Камешковском районе завершились соревнования МЧС "Школа безопасности".
- Премьера в Александрове.
И театральная премьера в Александрове. На сцене александровской драмы легенда о русском офицере "Невидимое-вечно".