Объекты построят за счет инвестиций девелоперов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Объекты построят за счет инвестиций девелоперов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.В поселении Кокошкино планируется возвести центр подготовки сборных команд России по баскетболу, в Молжаниновском районе появится логистический парк, в Царицыне – детский сад, в Рязановском – центры инноваций и импортозамещения, сообщил Собянин в своем .Общая площадь объектов составит 44,6 тысячи квадратрых метров, их построят в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда. Реализация проектов даст городу более 500 рабочих мест.Инвесторы вкладывают деньги встроительство офисов, производственных и социальных объектов, жилья. Город предоставляет им льготы."В результате в разных, в том числе новых, районах города строится необходимая инфраструктура, у местных жителей появляется больше возможностей найти работу недалеко от дома", – подчеркнул мэр Москвы.В 2023 году уровень безработицы в столице снизился до 0,37%. В базе городской службы занятости насчитывается около 400 тысяч вакансий.