Столичные предприятия увеличивают выпуск готовых изделий и комплектующих.

Столичные предприятия увеличивают выпуск готовых изделий и комплектующих.Производством компьютерной техники и электроники в Москве занимаются более 100 компаний. В первом квартале текущего года это направление выросло 20,7%, сообщил в своем мэр Москвы Сергей Собянин.Градоначальник отметил, что столичные предприятия выпускают системные блоки, мониторы, материнские платы, оборудование для автоматизированной оплаты проезда, базовые станции для промышленного интернета вещей.В 2022 году на базе технополиса "Москва" создан кластер фотоники и микроэлектроники. Фотонные технологии позволяют увеличить в 50-100 раз скорость передачи и обработки данных, рассказал Собянин.Мэр напомнил, что резидентам технополиса предоставляют ряд льгот. Их освобождают от транспортного, земельного и имущественного налогов.В первом квартале 2023 года для металлообработки в Москве выросло в 2,2 раза, сообщил ранее Собянин. Изделия на 70% состоят из отечественных материалов и компонентов.