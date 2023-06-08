Сотрудниками полиции задержан подозреваемый в краже электроинструментов у жительницы Владимира. В...

Сотрудниками полиции задержан подозреваемый в краже электроинструментов у жительницы Владимира.В УМВД России по городу Владимиру обратилась жительница микрорайона Пиганово. Женщина сообщила, что из ее дачного дома пропали сварочный аппарат и шуруповёрт. По словам сотрудников полиции, в ходе осмотра места происшествия, похититель проник в дом через крышу веранды.По данному факту возбуждено уголовное дело. Участковыми уполномоченными и оперативными сотрудниками был задержан 30-летний местный житель, причастный к краже. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Установлено, что обвиняемый ранее работал на садовом участке потерпевшей и знал, где лежат строительные электроинструменты. Когда хозяйка отсутствовала дома, мужчина забрался через крышу на веранду дачного дома, вскрыл входную дверь и украл сварочный аппарат и шуруповёрт. Материальный ущерб составил более 10 тысяч рублей.Подозреваемый признал свою вину и сказал, что украденные электроинструменты он продал. Причиненный ущерб фигурант возместил потерпевшей в присутствии полицейских в полном объеме.В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Фото pxfuel.com