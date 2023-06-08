Сотрудники музея Сперанского Владимирской области привезли сразу 4 диплома с Международного...

Сотрудники музея Сперанского Владимирской области привезли сразу 4 диплома с Международного фестиваля "Диво Мира".Сразу четыре диплома с Международного фестиваля туристских видео, анимации и фото привезли жители села Черкутино Собинского района - сотрудники музея Сперанского.Фестиваль "Диво Мира" проходил во Владивостоке в конце мая. Жюри просмотрело больше четырехсот работ и по итогам отбора в номинации "Туристские направления" присвоило первое место ролику "Черкутинские наигрыши".Это минутная зарисовка о самобытной жизни села Черкутино и музея в нём. Еще три видеоработы были представлены в других категориях и также заняли первое, второе и третье места.