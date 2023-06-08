Стало известно, где во Владимирской области установлено еще 13 камер слежения за соблюдением правил...

Стало известно, где во Владимирской области установлено еще 13 камер слежения за соблюдением правил дорожного движения.На днях приняты и введены в эксплуатацию 13 комплексов фиксации нарушений ПДД. Они способны фиксировать нарушения скоростного режима, а также, не пристёгнутый ремень безопасности, разговор по телефону за рулем и выключенные ходовые огни во время движения, рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства ВО.Все они установлены на автомобильных дорогах регионального и местного значения:- г. Владимир – 7;- г. Гусь-Хрустальный – 1;- Александровский район – 1;- Кольчугинский район – 1;- Собинский район – 1;- Судогодский район – 1;- Суздальский район – 1.Запланировано устанавливать по 20 комплексов ежегодно до 2030 года включительно. Что в итоге доведет количество стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД составит 298 штук.Фото https://www.pxfuel.com