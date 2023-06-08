О большой любви и вечной памяти. В Александровском театре драмы прошла премьера спектакля...

О большой любви и вечной памяти. В Александровском театре драмы прошла премьера спектакля "Невидимое-вечно". В центре внимания - история героя-афганца.На войне как на войнеДруг вдвойне и враг вдвойнеТам-на роковом краюЦену жизни узнаю.О жизни, смерти и любви. На сцене Александровского театра драмы - трагическая история русского офицера. Главную роль исполняет народный артист России - Николай Горохов. Обладатель национальной театральной премии "Золотая маска". Его герой - участник Афганской войны. После возвращения домой он начинает говорить стихами. В них переплетены горькие и радостные моменты жизни военного. Боевые товарищи, умершая супруга, кровопролитные сражения. Рифма открывает для него "портал" в иной мир.Николай Горохов, народный артист России, лауреат Национальной премии "Золотая маска":- Герой мой хочет всем показать, что есть иное пространство. Что нельзя жить вот этой суетой. И спектакль называется, и тема эта открывается - "Невидимое-вечно". Потому что у Бога мертвых нет.На сцене Николай Анатольевич впервые играет вместе с дочерью Анной. Она пошла по стопам отца. В 1996 году окончила школу-студию МХАТ. Для семьи Гороховых спектакль "Невидимое-вечно" - история глубоко личная.Анна Горохова, актриса:- Это спектакль, посвященный маме. И это дань уважения, любви к ней. Она для нас есть и эта невероятная пьеса, которая мне очень нравится. И смысл ее. Потому что никто не уходит.В пьесе рассказала о близких друзьях, подчёркивает драматург Татьяна Титова. Тех, кто сидел с ней за одной партой, а позже отправился на фронт. Память о героях и благодарность сегодняшним защитникам Родины для Татьяны - священны.Татьяна Титова, автор пьесы "Невидимое-вечно":- Для меня войны Афганцы и Афганская война - это не мальчишки и девчонки с которыми я училась вместе в школе, это мои друзья. У меня был друг, с которым мы вместе выросли, сидели с ним за одной партой. Он афганец. И я решила, что главный герой должен быть бывшим афганцем.Жанр спектакля - легенда. По словам главного режиссера александровского театра драмы Алексея Чернобая, он выбран неслучайно. Настоящие герои бессмертны.Алексей Чернобай, художественный руководитель и главный режиссёр Александровского театра драмы:- Но они ведь где-то после смерти находятся. Мы же верим, мы же их любим. Мы же верим, что они - там. Где надо.Они просто невидимы, но они вечны.Долг, честь, Отчизна. Спектакль - напоминание об этих главных ценностях. И дань уважения тем, кто навсегда в наших сердцах.Александра Лебедикова, Александр Чунаев, "Вести-Владимир".