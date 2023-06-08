В чем причина затянувшейся стройки акушерского корпуса в Коврове? Запуск акушерского корпуса в...

В чем причина затянувшейся стройки акушерского корпуса в Коврове?Запуск акушерского корпуса в Коврове снова под вопросом. После прокурорской проверки Следком возбудил очередное дело о мошенничестве - закупленные материалы не соответствуют контрактам. Почему так произошло и что ещё мешает завершить работы? - выяснил Максим Калашников.Строители полностью переделывают внутреннюю отделку акушерского корпуса. Работы завершены наполовину. Гипсостружечные плиты, которыми были обшиты внутренние стены здания, потрескались.Андрей Сметанин, руководитель проекта:- Скорее всего где-то что-то произошло, какая-то деформация панелей. И в местах сверления, либо где-то, где отверстия. Она оттуда нашла слабые места и пошла растрескиваться.Одна из возможных причин - производственный брак. Прокуратура выявила, что подрядчик использовал иной материал, от прописанного в условиях контракта. В свою защиту руководитель проекта Андрей Сметанин заявил - к моменту закупки стройматериалов репутация заявленного производителя была испорчена, против него судилась не одна фирма. Поставщика заменили, но не поставили в известность подрядчика. А тот не обратил на это внимание, когда принимал работы. В результате в поле зрения прокуратуры - обе стороны.Дмитрий Хайбуллин, старший помощник Ковровского городского прокурора:- Возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий со стороны подрядной организацией. Ковровский городской прокурор инициировал проведение процессуальной проверки по факту халатных действий должностных лиц государственного бюджетного учреждения "Облстройзаказчик", принявших данные работы.По другой версии - деформировались панели из-за низкой влажности, то есть просто высохли и потрескались. Здание до сих пор подключено к электричеству по временной схеме. Имеющихся мощностей недостаточно для подключения всех необходимых систем.Андрей Сметанин, руководитель проекта:- Так как уже произошёл финишный ремонт - с чистовой отделкой, необходимо было запускать вентиляцию. Мощностей у нас по временному электроснабжению не хватает. У нас не было постоянной схемы электроснабжения, отсутствовала вентиляция.Отсутствие постоянного подключения к электросетям - одна из главных причин, затянувшейся стройки, заявляет подрядчик. Исправь её, и через 72 часа пусконаладочные работы будут завершены. А потрескавшиеся панели строители обещают заменить до конца месяца.Максим Калашников, Илья Хлудов. "Вести-Владимир".