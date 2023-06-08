Мэрия Владимира опубликовала программу празднования.

В День России Во Владимире пройдёт фестиваль «Вкусная Россия». Мэрия Владимира опубликовала программу празднования.В Центральном парке культуры и отдыха 12 июня в 12 часов начнётся на концерт с участием творческих коллективов и солистов города, ярмарка и мастер-классы. На главной аллее ЦПКиО стартует . Участники попробуют блюда из пяти регионов: Север, Центр, Юг, Сибирь и Дальний Восток. В меню — поморский рыбный пирог, окрошка, аджапсандал в лепёшке, десерт «Таёжный» и закуска из краба-волосатика.В парке «Дружба» в 11.30 также начнётся . Парк «Добросельский» ждёт гостей в полдень на .В «Загородном» организуют турнир по волейболу и концерт «Родные места». В Оргтруде запланирован велопробег. Старт — в 12.20.В Юрьевце на «умной» спортплощадке в 16 часов намечен ряд спортивных мероприятий.