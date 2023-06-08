В одном из магазинов города сотрудники заметили, как женщина пытается вынести продукты, не оплатив их. Задержать воровку на месте не получилось – она скрылась вместе с похищенным.

В одном из магазинов города сотрудники заметили, как женщина пытается вынести продукты, не оплатив их. Задержать воровку на месте не получилось – она скрылась вместе с похищенным. Руководство магазина вызвало полицию. При просмотре записей с камер видеонаблюдения, сотрудники правоохранительных органов предположили, что женщина замечена и в других похожих кражах. Подозрения подтвердились. Фигурантка оказалась причастной к