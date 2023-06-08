На суде он признался в содеянном.

В Коврове мошенник, укравший приставку, приговорен к исправительным работам. Об этом рассказали в пресс-службе облсуда.Парень увидел в интернете объявление об аренде PS4 Pro 3 REV. «Геймер» договорился с владельцем о встрече, где передал ему 300 рублей за пользование «игрушкой». Получив Play Station, гражданин Ермолин отправился в Москву и сдал «соньку» в комиссионный магазин.Владелец написал заявление в полицию. Злоумышленника поймали. На суде он признался в содеянном. Следующие полтора года он будет раздумывать над своим поступком во время исправительных работ.