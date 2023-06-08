Судя по записям с камер видеонаблюдения, ЧП произошло накануне в два часа ночи.

В Коврове МВД проводит проверку Напомним, что вчера неизвестные проникли на стоянку компании «Чистый город» и засыпали сахар в бензопаки автомобилей.Судя по записям с камер видеонаблюдения, ЧП произошло накануне в два часа ночи. Целью злоумышленников, очевидно, было спровоцировать мусорный коллапс в городе оружейников и Ковровском районе.«По завершении проверки будет принято решение возбуждать уголовное дело или нет», - уточнили в полиции.Добавим, что из-за инцидента мусоровозы вышли на линию лишь во второй половине дня 7 июня. Первую часть суток сотрудники организации занимались промывкой топливных баков.