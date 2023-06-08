В лагере Дружба Владимирской области стартовала первая смена летнего оздоровительного...

В лагере "Дружба" Владимирской области стартовала первая смена летнего оздоровительного отдыха.Начало новой "Дружбы" - первая смена в детско-юношеский лагерь отправилась сегодня. Триста пятьдесят ребят уехали в Собинский район. Слово - Марии Городской.- Хочу отдохнуть, больше ничего не хочу.Матвей обещает: вместе с ним ребята будут петь песни под гитару у костра ((7647, 7648)). Стартовал новый сезон юности - первых влюблённостей и крепкой дружбы.Ия Селивёрстова:- Отдыхать, набираться сил, выступать... * В общем, хорошо провести время.В лагере "Дружба" закуплено оборудование, мягкий инвентарь, увеличено число камер, проведён косметический ремонт. Тревоги- в сторону - навещать детей можно каждый день, а дозвониться до ребёнка, в случае чего, поможет дежурный.Виктор Мазник, директор детско-юношеского центра отдыха "Дружба" (Собинский район):- В группе "Вконтакте" и у нас на сайте указан номер, это телефон "горячей линии", 8 900-587-35-25. По этому номеру можно всегда связаться с дежурным, который, если ребёнок не отвечает, может дойти до отряда и попросит ребёнка позвонить родителям. Или какую-то ситуацию решит.Впереди - двадцать один день незабываемых впечатлений.Ольга Прокудина:- Братика провожали. Мы второй год подряд уже едем, нам очень понравилось. И в этом году решили тоже.Провожают детей "в лето" на площадке от Ледового комплекса "Владимир".Алексей Метёлкин, директор Ледового комплекса "Владимир", депутат Совета народных депутатов города Владимира:- Я, как отец троих детей, с теплотой в сердце наблюдал за тем, как родители провожали ребятишек. Наша территория располагает всем необходимым для того, чтобы можно было комфортно принять транспортные средства, которые являются трансфером для отправки ребятишек. Чтобы можно было провести медицинский осмотр и подписать все необходимые документы.Родители говорят напутствия, дети с рюкзаками радостно забегают в автобусы - первая смена отправилась в путь.Олег Медведев, замначальника Управления по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации г. Владимира:- В этом году стоимость путёвки в наши загородные оздоровительные лагеря составляет 27 тысяч 400 рублей, родительская плата составляет всего 20% от этой суммы - 5480 рублей.Ещё триста пятьдесят детей уже в эту пятницу уедут в "Икар". Всего в лагерях в этом году отдохнут больше двух тысяч ребят из областного центра.Мария Городская, Илья Хлудов. "Вести-Владимир".