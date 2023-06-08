В счёт компенсации морального вреда в пользу потерпевшего взыскано 300 тысяч рублей.

В Муроме 81-летний дед получил условный срок за избиение 76-летнего собутыльника. Об этом рассказали в пресс-службе горсуда.В июле 2022 года двое мужчин распивали алкоголь. Во время пьянки завязался словесный конфликт. В результате один пенсионер начал избивать другого. Впоследствии у 76-летнего мужчины диагностировали тупую закрытую ЧМТ с сотрясением головного мозга, кровоподтёки и ссадины на лице, а также закрытую травму грудной клетки с переломами рёбер.На суде обвиняемый признал свою вину и получил три года условно. В счёт компенсации морального вреда в пользу потерпевшего взыскано 300 тысяч рублей. Приговор может быть обжалован.