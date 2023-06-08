Как уточняют в прокуратуре, преступление случилось в августе прошлого года. Мужчины вместе выпивали в квартире обвиняемого, между ними возник конфликт. Преступник схватил нож и топор и стал

Как уточняют в прокуратуре, преступление случилось в августе прошлого года. Мужчины вместе выпивали в квартире обвиняемого, между ними возник конфликт. Преступник схватил нож и топор и стал поочередно наносить удары знакомому. Всего правоохранители насчитали около 30 ударов. От колотых ран и большой потери крови мужчина скончался на месте. Пытаясь скрыть преступление, злоумышленник хранил труп в