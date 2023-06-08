На 65-летнюю пенсионерку давно жаловались соседи. Женщина складировала в квартире мусор, его зловония распространялись на весь подъезд. Скорее всего, пенсионерка и дальше отравляла бы воздух

На 65-летнюю пенсионерку давно жаловались соседи. Женщина складировала в квартире мусор, его зловония распространялись на весь подъезд. Скорее всего, пенсионерка и дальше отравляла бы воздух соседям, если бы у нее не закончился срок социального найма жилья. Иск в суд подала Администрация округа Муром по причине окончания срока аренды и регистрации женщины по данному адресу, сообщают