Власти города призвали жителей не выходить на улицу и носить защитные маски.

Власти Нью-Йорка призвали жителей не выходить на улицу и носить защитные маски в связи с резким ухудшением качества воздуха из-за лесных пожаров в Канаде. Как сообщил в среду телеканал Fox News, в городе зафиксированы самые высокие показатели загрязнения воздуха с 1960 года."Пожилые люди могут быть особенно уязвимы из-за ухудшения функции легких и более слабой иммунной системы. Дети также могут быть более восприимчивы к плохому качеству воздуха, поскольку их легкие все еще развиваются. Наши рекомендации по охране здоровья для всех жителей Нью-Йорка заключаются в следующем: максимально ограничить активность на свежем воздухе", - приводит телеканал слова комиссара по здравоохранению Нью-Йорка Эшвина Васана.Густой дым серо-желтого цвета добрался до Нью-Йорка во вторник, к вечеру качество воздуха в мегаполисе заметно снизилось. В среду из-за плохой видимости были приостановлены вылеты самолетов из аэропорта Ла-Гуардия.Ранее канадский министр обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр сообщил, что в стране из-за лесных пожаров были эвакуированы 26 тыс. человек. Наиболее сильные пожары наблюдаются в провинциях Альберта, Квебек и Новая Шотландия. Тем не менее, по словам Блэра, ситуация немного улучшается из-за начавшихся дождей и понижения температуры воздуха.Группа американских пожарных ранее прибыла в Канаду для помощи в ликвидации лесных пожаров.