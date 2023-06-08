Старые пешеходные переходы заменят на надземные конструкции.

В Петушинском районе для установки надземных пешеходных переходов перекроют трассу М-7. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Упрдор Москва-Нижний Новгород».Вечером 8 июня возле поворота на Ючмер движение встанет с 22:00 до 22:40 и с 23:00 до 23:40.Старые пешеходные переходы заменят на надземные конструкции. Они будут оборудованы освещением, видеонаблюдением, пандусами и платформами для инвалидов. Высота пролётных строений составит мять метров.