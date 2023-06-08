Это необходимо, чтобы установить надземные пешеходные переходы, сообщили в Упрдор Москва-Нижний Новгород. Полностью перекроют движение два раза по сорок минут. 8 июня возле поворота на Ючмер

Это необходимо, чтобы установить надземные пешеходные переходы, сообщили в Упрдор Москва-Нижний Новгород. Полностью перекроют движение два раза по сорок минут. 8 июня возле поворота на Ючмер водителям придется подождать с 22:00 до 22:40 и с 23:00 до 23:40. В Упрдоре объяснили, что установка надземных пешеходных переходов – необходимость. Они должны заменить старые аварийные зебры. В