Серьезная авария произошла в Судогодском районе, на трассе Владимир-Улыбышево-Коняево. Водитель ВАЗа не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с иномаркой. ДТП случилось 7

Серьезная авария произошла в Судогодском районе, на трассе Владимир-Улыбышево-Коняево. Водитель ВАЗа не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с иномаркой. ДТП случилось 7 июня, около 16:30. За рулем отечественного авто находился 67-летний пенсионер. Он получил серьезные травмы. По этому фото видно, что капот и бампер его автомобиля разбиты. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!