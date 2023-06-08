ДТП произошло 8 июня, в 7 часов 50 минут. Инцидент случился около дома №45 по улице Ленина. За рулем легковушки находился 64-летний мужчина. Как сообщили в ГИБДД, пострадавший переходил дорогу по

ДТП произошло 8 июня, в 7 часов 50 минут. Инцидент случился около дома №45 по улице Ленина. За рулем легковушки находился 64-летний мужчина. Как сообщили в ГИБДД, пострадавший переходил дорогу по зебре. Тяжелых последствий для здоровья мужчине удалось избежать. Анна Якимова, инспектор отдела пропаганды ГИБДД области На нерегулируемом пешеходном переходе водитель 1959 года рождения, управляя