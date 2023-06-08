Весь пушистого птенца составил почти 400 граммов.

В Клязьминско-Лухском заказнике орнитологи начали кольцевать совят редких видов. Специалисты дирекции ООПТ даже пострадали, когда мама, пытаясь освободить своего птенца, напала на них.«Двоим из нашей группы прилетело по голове. Длиннохвостые и бородатые неясыти отличаются особой агрессией при защите гнезда. Они разгоняются и пикируют на потенциального обидчика когтями вперёд и наносят резкий удар лапами. С крупными особями работаем только в каске. Обычно достаточно лишь одного человека в защите, но в нашем случае сова оказалась настоящим борцом и накостыляла всем, кто был на её пути. А каски были не у всех, как итог - две дырки в двух головах. Мне от совы не досталось, но меня поцарапал её ребёнок. Вроде, без последствий», - рассказала секретарь реготделения «Союза охраны птиц» Юлия Буянова.После завершения процедур ребёнка вернули обратно в дуплон. Весь пушистого птенца составил почти 400 граммов.Напомним, что в 2020 году в заказнике установили гнездовые коробки: 7 - для длиннохвостой неясыти, 15 - для сплюшек и одну - для бородатой неясыти. С тех пор специалисты регулярно следят за ростом популяции редких видов птиц в регионе.