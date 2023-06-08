Женщина плохо выполняла обязанности по техническому обслуживанию здания детского сада, сообщили в прокуратуре. В детском саду №7 села Ополье Юрьев-Польского района зимой плохо чистили снег

Женщина плохо выполняла обязанности по техническому обслуживанию здания детского сада, сообщили в прокуратуре. В детском саду №7 села Ополье Юрьев-Польского района зимой плохо чистили снег и лед на крыше. В марте этого года из-за халатности пострадал маленький ребенок. На двухлетнюю девочку сошел снег и наледь, она получила черепно-мозговую травму, а также закрытый перелом нижней трети