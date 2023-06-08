Уголовное дело рассмотрит Юрьев-Польский районный суд.

В Юрьев-Польском заведующую филиалом детского сада №7 обвиняют в халатности. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратурыРуководитель дошкольного учреждения, расположенного в селе Ополье, не организовала расчистку крыши здания от снега и наледи. В результате в середине марта на 2-летнюю девочку упал лёд. Она получила закрытую черепно-мозговую травму и закрытый перелома нижней трети костей правой голени.Уголовное дело рассмотрит Юрьев-Польский районный суд.