Специалист рассказала, какие способы проучить экс-избранника рассматривать точно не стоит.

Специалист рассказала, какие способы проучить экс-избранника рассматривать точно не стоит.Нередко случается, что после расставания бывшие влюбленные желают насолить друг другу всеми возможными методами. Чаще всего мысли о мести настигают людей, у которых осталась обида на экс-партнера. Специалист утверждает, что испытывать подобные негативные эмоции после разрыва совершенно нормально. Однако важно знать, как с ними совладать.Эксперт в области отношений Луиза Робертсон дала важный совет всем тем, кто страстно мечтает отомстить бывшим избранникам.Организатор мероприятий для одиноких порекомендовала брошенным и обиженным на экс-возлюбленных выплеснуть злость, пишет . Впрочем, не стоит забывать, что справляться с негативными эмоциями необходимо с умом.Робертсон заявила, что не стала бы отговаривать своих клиентов от мести или, наоборот, подстрекать к ней. Однако эксперт предостерегла всех, кто хочет отомстить бывшим, посоветовав не вымещать свой гнев на чужом имуществе и не портить его.Также специалист отметила, что не рекомендовала бы вступать в новые отношения, чтобы вызвать чувства ревности и злости у экс-партнера. По мнению эксперта, эта затея обречена на провал с самого начала. Луиза Робертсон уверена, что построить крепкий союз можно только в том случае, когда все старые чувства останутся в прошлом.