В Белгородскую область отправятся две 10-тонных фуры.

Владимирцы отправили воду и еду в пострадавшую от обстрелов ВСУ Белогородскую область. Об этом сообщил губернатор.«Многие жители Шебекинского и Грайворонского округов вынуждены покинуть свои дома. Кто-то нашёл приют у родственников, кто-то – в пунктах временного размещения. Мы не можем остаться в стороне», - подчеркнул Александр Авдеев.Правительство региона и предприниматели собрали для жителей Белгородской области две 10 тонных фуры с водой, продуктами, предметами гигиены, подушками, матрасами и постельным бельём. После погрузки гуманитарная помощь отправится в приграничный регион.