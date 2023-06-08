Владимирские зеленые старожилы претендуют на звание Российское дерево года. Призываем и вас...

Владимирские зеленые старожилы претендуют на звание "Российское дерево года". Призываем и вас проголосовать! А какую историю они хранят, и как их сохранить?- расскажет Любовь Клюквина."Сам дубовый, пояс вязовый, нос липовый" - загадка о бочонке на самом деле воспевает лучшие свойства древесины разных пород. Методист "Патриаршего сада" Валентина Блинова обнимает одну из старейшин сада.- Большущая липа. Такую не объятьВеликовозрастная мелколистная липа - дерево "благородных соков". Рекордсмен по количеству фитонцидов - природных антибиотиков. В старину под липы выносили подышать больных. Здесь такая медсестра не одна: по обоим склонам её подруги держат вал. Как держали оборону - в Великую Отечественную Войну.Валентина Блинова, методист "Патриаршего сада":- В её зелени скрывались зенитки. Они вон там стояли на горе, где наш учебный корпус. Их нужно было замаскировать, и они не должны были пропускать самолеты на Москву, на Нижний Новгород и Ковров - стратегически важные города. Так что эта липа - спасительница.Она и тень, что укрывала владимирцев от жары множество десятилетий, и лапти,и печати, и сладкий мед. Вылечит и накормит. Её цветки - всеми известный общеукрепляющий липовый чай. Цветет липа ровно в середине лета, в конце июня - всего 10-15 дней.Собирать цветы нужно на 3-4-й, в солнечную погоду. В еду сгодятся и молодые листья. Из них готовят суп, салат и даже мармелад.Валентина Блинова, методист "Патриаршего сада":- Мы в походе заворачиваем кашу в листья в трубочку и съедаем (мытые листья) и у нас, как тарелка, и нет отходов, пластиковой посуды и вообще не надо ничего нести с собой.Сама липа не то, что не мусорит, а даже обогащает почву. Опавшие листья - особое питание для червей и насекомых. Съедобны и почки. В войну липу объедали, покуда хватало вытянутых рук. Орешки в голодную пору спасают птиц.- Вот обратите внимание на дупло на липе. Почему важно сохранять старовозрастные деревья, тем более с дуплами? Да в них же могут свить гнезда птицы, и поэтому, чтобы у нас было больше птиц, которые смогут съедать вредных насекомых, нужно больше старовозрастных деревьев.Не внуки - о них может позаботиться только человек. Подлечить от вредителей, морозобоин, трещин. Объединиться в сохранении деревьев-старожилов могли бы "зелёные" службы города. Но пока никто не озабочен проблемой, кроме редких энтузиастов. А ведь липы областной столицы страдают и от рук человека, от поджогов и отравления дорожными реагентами.Валентина Блинова, методист "Патриаршего сада":- Нижние ветки у липы спускаются вниз, средние идут в стороны, а верхние вверх. Снег не задерживается на ветвях, не ломает очень сильно ветки. Гибкое дерево. В городе как можно больше нужно лип высаживать, и иметь питомники для высаживания молодых липовых деревьев.Пышен летом - графичен зимой и красавиц-вяз.- Это дерево-пылесос. Его шершавые листья забирают на себя очень много пыли, выделяют много кислорода, очень сильно очищают воздух.В Патриарших дереву посвящена легенда - увековечена на древнем вязе. Сейчас он отмечает 150-летним юбилей - подтверждают досковидные корни(сейбы), это его мощная опора. Теперь он - домик для гномиков.Валентина Блинова, методист "Патриаршего сада":- Обратите внимание на почти серебряный цвет ствола вяза. Без коры, с письменами, иероглифами, которые здесь нам оставили жуки-короеды.Но никому не под силу сломить это крепкое дерево. Оттого в Древней Греции и Древнем Риме во избежании делёжки земли вязы ставили по границам участков, - рассказывает методист. Древесина дерева не подвержена гниению и отсыреванию. Валентина называет вяз княжеским. Из него делали дубинки, колеса для телег, посуду.В средневековой Европе сердцевину стволов выдалбливали и использовали их в качестве водопроводных труб. "Мой ты вяз", - можно сказать комплимент супругу. Он и обвивающая дерево виноградная лоза - давний символ любящей пары. Как в "Комедии ошибок" Шекспира....Мой муж! За твой рукав я уцеплюсь,Мой крепкий вяз! Лозою обовьюсьВокруг тебя, чтоб мощь твоя и силаИ мне, бессильной, крепость сообщила!И разделять что может нас с тобой?..."Напиток из заболони вяза успокаивает кашель и предотвращает истощение. В семенах много масел и белков. Съедобные у дикороса и плоды - плоские округлые крылатки. Молодые - мягкие и нежные. Мастер полевой кухни Юрий Семенов, к примеру, по собственным, "подножным" рецептам делает их них салат, заправку к макаронам, начинку для пирогов и чебуреков, оладьи, суп и даже котлеты, которые по вкусу напоминают мясные. Даже внуку "вязовые" блюда пришлись по вкусу.Минус один - сезон зрелых плодов вяза - максимум неделя, в конце мая-начале июня. Листья и цветочки - тоже приятные на вкус. Проверено! Листья легко отличить по "неравнобокости". А пока сезон, собираем цветки в витаминный салат, например, с вареным яйцом, огурцом, зеленым луком, колбасой и майонезом. Чем не окрошка? Сейчас судьба таких важных старожилов зависит только от нас: вязы поражает заграничная болезнь.Валентина Блинова, методист "Патриаршего сада":- Из Голландии пришла грибковая болезнь - грибковое заболевание Голландская болезнь вязов, почему и по всей нашей стране стоят мёртвые деревья без листьев, потому что поражены грибком сосуды: они чернеют, по ним не передвигаются питательные вещества и вода и поэтому они погибают.Решение есть - посадка молодых вязов! Если хорошенько поливать их или посадить туда, где корни сами смогут напитываться влагой, - болеть деревья не будут. На смену павшим старожилам на станции юннатов сажают новые саженцы.- Вот посадили молодой вяз, чтобы он вырос таким же огромным и украшал наш сад.Два друга-дуба по сравнению со своими великовозрастными соседями - везунчики. Официально - памятники природы, у каждого - паспорт. Хотя в условиях... не равны. Одному - тесновато: с одной стороны стена Спасской церкви, с другой - забор. Дуб уже начал суховершинить, побеги сохнут, а корням не хватает пространства для сбора воды.Валентина Блинова, методист "Патриаршего сада":- Он был свидетелем тех людей, владимирцев, которые родились в детском приюте, где сейчас детский садик и напротив пожарного депо он расположен. И вообще вот это место, где мы находимся, оно во время Великой отечественной войны было местом сбора всех тех людей, которые шли копать окопы, противотанковые рвы за Содышкой."Пушкинскому дубу" - 111 лет. Помимо Дирекции особо охраняемых природных территорий, - его охраняют кот-ученый и сова. Тысячу триста сантиметров в обхвате, 26 метров в высоту. Сегодня он - претендент на звание лучшего дерева страны. Проголосовать нужно успеть до 1 августа на сайте rosdrevo.ru- Это очень живописное место. Мне кажется, очень много художников приходили, рисовали его здесь на пленэре, и запечатлели эту память. Он повидал очень многое, скажем так, и, надеюсь, что он выиграет в конкурсе. Заслуживает призового места.Чтобы великовозрастное дерево жило - ему нужна забота. Разветвляющийся ствол когда-то укрепили цепями - сейчас они уже вросли в кору. Нутро дерева по старой технологии держит цементная пломба. С виду - надежно. И все-таки табличка памятника природы всероссийского значения уже облупилась.Валентина Блинова, методист "Патриаршего сада":- Эту работу как-то надо поднять на более высокий уровень. Я так считаю. Собраться заинтересованным людям, энтузиастам. Пусть хоть ко мне обращаются или на территорию "Патриаршего сада". Мы один раз соберемся, а потом можем в других местах заседать и разные вопросы решать.Каждое дерево из трио пословицы про бочонок способно дожить до 400 лет, но часто не дотягивает и до ста. Получить звание и паспорт для старожила реально. Не самому, конечно, а через неравнодушного любителя природы, обратившегося в "Дирекцию ООПТ". Если же ничего не сделать, его однажды просто спилят.Любовь Клюквина, Илья Хлудов, "Вести-Владимир".