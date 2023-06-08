Один на всех. В Едином расчетном кассовом центре улучшают качество услуг. В офисах организации работает по несколько окон. Операторы – высококвалифицированные специалисты. Абоненты

Один на всех. В Едином расчетном кассовом центре улучшают качество услуг. В офисах организации работает по несколько окон. Операторы – высококвалифицированные специалисты. Абоненты компании могут подойти к любому сотруднику и получить консультацию по всем вопросам, связанным с коммунальными услугами. Будь то трудности с использованием приборов учета воды или перерасчет. К слову, на последнее зачастую влияет