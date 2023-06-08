Жалоба подписана главой минздрава.

Минздрав Владимирской области требует отобрать у многодетной матери ребёнка-инвалида. Власти уверяют опеку, что родители не обеспечивают мальчика предоставленным ему льготным лекарством. Жалобу опубликовало издание«Учитывая, что родители не заботятся о его здоровье, причиняют вред его физическому и психическому здоровью, намеренно не обеспечивая необходимым препаратом, в целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего просим рассмотреть вопрос об отобрании ребенка-инвалида у родителей, поскольку ими создается непосредственная угроза умышленного причинения вреда его здоровью», – пишет министр здравоохранения 33-го региона Артём Осипов.После жалобы с мамой мальчика поговорили представители органов опеки. Причин для изъятия ребёнка чиновники не нашли.