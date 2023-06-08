Во Владимире автомобиль вылетел с дороги на раскопанную территорию монумента Победы. Фото...

Во Владимире автомобиль вылетел с дороги на раскопанную территорию монумента Победы.Фото странного ДТП появились в ТГ https://t.me/overhearautovladimirВодитель черной иномарки, скорее всего, не справился с управлением на перекрестке проспекта Ленина с улицей Чайковского.В результате, автомобиль вылетел с проезжей части на перекопанный в ходе реновации площади Победы. И увяз в песке.О пострадавших не сообщается.Информация уточняется.Фото https://t.me/overhearautovladimir