Улицу перекрывают, чтобы провести работы по обрезке деревьев и кустов. Напомним, ранее в мэрии предупреждали об ограничении движения 8 и 9 июня. Теперь к этим дням прибавились еще два. Машины

Улицу перекрывают, чтобы провести работы по обрезке деревьев и кустов. Напомним, ранее в мэрии предупреждали об ограничении движения 8 и 9 июня. Теперь к этим дням прибавились еще два. Машины не смогут проехать по Моторной с 8:00 до 16:00 10 июня (в субботу) и с 7:00 до 16:00 13 июня (во вторник) . Моторная улица