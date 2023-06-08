Во Владимире эвакуировали людей из здания больницы и библиотеки. В микрорайоне Доброе Владимира...

Во Владимире эвакуировали людей из здания больницы и библиотеки.В микрорайоне Доброе Владимира сегодня утром эвакуировали больницу номер 5 и центральную городскую библиотеку.Видео появилось в телеграмм-канале "Подслушано в Добром". Посетителей вывели на улицу. По словам очевидцев, сотрудники полиции обследовали здания на наличие взрывных устройств, но так ничего и не обнаружили. В региональном управлении МВД ситуацию не комментируют.