Дом №4 на улице Федосеева «приговорили» к демонтажу еще в 2015 году, но жители ютились в нём до 2023-го.

Во Владимире прокуроры лишь спустя 7 лет расселили аварийный дом 1917 года постройки. Дом №4 на улице Федосеева «приговорили» к демонтажу еще в 2015 году, но жители ютились в нём до 2023-го.Уже тогда износ несущих конструкций здания достигал 69%, а эксплуатация сооружения несла реальную угрозу безопасности его жителей. Однако в двух квартирах продолжали проживать 10 человек.Непонятно почему надзорное ведомство тянуло семь лет, но в результате прокурор всё-таки обратился в Октябрьский районный суд с требованием переселить жильцов в благоустроенные квартиры. Фемида поддержала позицию прокуратуры. Владимирцы уже переехали из ветхого жилья.