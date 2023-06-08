Победителем конкурса стала столовая школы №49 имени М.М. Сперанского, сообщили в мэрии. Интересно, что в прошлом году в конкурсе “Лучшая школьная столовая” тоже победила 49-ая школа.

Победителем конкурса стала столовая школы №49 имени М.М. Сперанского, сообщили в мэрии. Интересно, что в прошлом году в конкурсе “Лучшая школьная столовая” тоже победила 49-ая школа. Всего в конкурсе приняли участие 11 общеобразовательных организаций. По условиям конкурса, каждая школа представила себя в видеоролике, предоставила меню рациона питания и информационную карту образовательной организации. Получается, что члены