Во Владимире открыли первую в регионе умную спортивную площадку. На территории 42 школы...

Во Владимире открыли первую в регионе умную спортивную площадку.На территории 42 школы микрорайона Юрьевец открыли первую в регионе умную спортивную площадку. Составить индивидуальную программу тренировок поможет мультимедийный комплекс. Преимущества нового цифрового корта оценил и Александр Сыпченко.- Есть, друзья, все получилось!Вместо красной ленточки- символичный удар по мячу. Передачу принимает губернатор Александр Авдеев. Футбол, баскетбол, волейбол и даже силовые тренажеры. Теперь все жители Юрьевца смогут заниматься самыми популярными видами спорта на умной многофункциональной площадке у 42-й школы. Корт построен в рамках федерального проекта "Я выбираю спорт".Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Во Владимире в ближайшее время появится как минимум три спортивных таких сооружения открытых, которые будут в разных микрорайонах города и я уверен, что каждый из этих спортивных объектов будет заполнен.На площадке оборудовано искусственное освещение. Для зрителей- просторные трибуны. Создание комфортных условий для занятий физкультурой и спортом в общеобразовательных учреждениях будет продолжено, говорит глава областной столицы Дмитрий Наумов.Дмитрий Наумов - глава г. Владимира:- Это действительно умная площадка, которая позволит применять все современные цифровые технологии для того чтобы попробовать себя в спорте как профессионалам так и начинающим любителям.Помимо обычных тренажеров на площадке установлен мультимедийный комплекс, с помощью которого можно выстроить индивидуальную программу тренировок и получить совет, как правильно выполнять упражнения.Павел Кутузов, руководитель штаба общественной поддержки "Единой России" во Владимирской области:- Каждый желающий может подойти к тренажеру, отсканировать кьюар-код, ввести свои параметры и тренажер им выдаст те нормы, которые им нужно будет выполнить.Дмитрий Феоктистов, житель микрорайона Юрьевец:- У меня 2 сына и они занимаются, один легкой атлетикой, а другой кикбоксингом, я считаю что это круто. Мы живем здесь рядом поэтому очень удобно, будут ходить сюда заниматься.Спорт доступен каждому. Следующую "умную" спортивную площадку планируют открыть в Гусь-Хрустальном.Александр Сыпченко, Александр Чунаев "Вести-Владимир".