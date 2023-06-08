Во Владимире прокуратура добилась ввода в эксплуатацию жилого долгостроя. Строительство жилого...

Во Владимире прокуратура добилась ввода в эксплуатацию жилого долгостроя.Строительство жилого комплекса в мкр. Коммунар на улице Центральная,23 вело ООО «МаСт» с привлечением денег 116 дольщиков. В феврале 2022 года дом были обязаны сдать, но срок был совран.Поэтому горпрокуратурой объект был поставлен на контроль, неоднократно вносились меры прокурорского реагирования. Было внесено 6 представлений, застройщик привлекался к административной ответственности за неразмещение достоверных сведений проектной декларации.Также ход и темпы строительства неоднократно оценивались прокуратурой города, что позволило положительно повлиять на сроки достройки дома. И сегодня он введен в эксплуатацию, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Фото: https://www.pxfuel.com