12 июня гости праздника смогут попробовать блюда, которые приготовили члены Владимирской ассоциации кулинаров. Повара приготовят блюда 5 макрорегионов страны: Север, Центр, Юг России, Сибирь

12 июня гости праздника смогут попробовать блюда, которые приготовили члены Владимирской ассоциации кулинаров. Повара приготовят блюда 5 макрорегионов страны: Север, Центр, Юг России, Сибирь и Дальний Восток. В меню праздника – поморский рыбный пирог, окрошка на квасе, аджапсандал в лепешке, десерт «Таёжный» и закуска из краба-волосатика. Попробовать блюда смогут те, кто примет участие в одном