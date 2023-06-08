Ребёнок получил дома тяжёлую черепно-мозговую травму.

Во Владимире врачи ОДКБ спасли 5-летнего мальчика из Александрова. Ребёнок получил дома тяжёлую черепно-мозговую травму.Маленькому пациенту потребовалась операция. В Александров выехали нейрохирург из ОКБ и реаниматолог из Владимирской областной детской клинической больницы. После хирургического вмешательства малыша перевезли в ОДКБ. Он находился в глубокой коме и три недели пробыл в реанимации. Медики почти два месяца боролись за его жизнь.Мальчик сам дышит, глотает, сидит и уже заговорил. Сейчас его перевели в клинику ПИМУ.