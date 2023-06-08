Во Владимире вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о картеле на строительстве...

Во Владимире вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о картеле на строительстве "Рпенского проезда"Сговор был выявлен на торгах, проводимых в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщила пресс-служба УФАС по Владимирской области.В 2021 году Владимирское УФАС России выявило картель между ГУП «ДСУ-3» и ЗАО «МНК-ГРУПП». Антиконкурентное соглашение заключено на торгах на право заключения контракта на выполнение строительно-монтажных работ на автодороге в городе Владимир. Сумма контракта составила 2 077 654 160 рублей.По результатам рассмотрения антимонопольного дела на ГУП «ДСУ-3» наложен оборотный штраф в размере 154 млн рублей, а материалы антимонопольного дела направлены в ГСУ СК России по Владимирской области для приобщения к материалам уголовного дела.Предварительное расследование завершилось передачей материалов в суд. Октябрьским районным судом г. Владимира вынесен обвинительный приговор бывшему заместителю губернатора Владимирской области и директору ГУП «ДСУ-3», назначено наказание в виде штрафа.Иные участники картеля в связи с признанием вины и активным способствованием расследованию дела освобождены от уголовной ответственности в соответствии с УК РФ.Фото https://www.pxfuel.com