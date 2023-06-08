История со счастливым концом. Во Владимирской области добровольцы нашли потерявшуюся пожилую...

История со счастливым концом. Во Владимирской области добровольцы нашли потерявшуюся пожилую женщину. Она одна провела в лесу целые сутки.Это видео появилось в паблике Подслушано Кольчугино. Десяток волонтёров вместе с сотрудниками уголовного розыска, полиции, в том числе хвостатым сотрудником Рексом вместе отправились на поиски пенсионерки. В полицию обратилась её дочь. А обнаружила "потеряшку" местная жительница. Бабушка жива, здорова и чувствует себя хорошо.- Вам всем благодарность большая. Мир не без добрых людей. Когда сталкиваешься с такими людьми хорошими, которые откликаются сразу. Идут на помощь.Вы даже представить не можете, какое это счастье. Что у нас такая страна, что такие люди у нас.