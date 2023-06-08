Во Владимирской области мужчина взял в аренду приставку, которую потом продал. Житель...

Во Владимирской области мужчина взял в аренду приставку, которую потом продал.Житель Нижегородской области признан виновным в совершении мошенничества, а именно кража чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба другому лицу. Об этом сообщает пресс-служба Ковровского городского суда.В ходе судебного разбирательства выяснилось, что 7 октября 2022 года Ермолин В.В. увидел размещенное в интернете объявление об аренде игровой приставки марки «PS4 Pro 3 REV». Он написал хозяину о том, что хочет взять в аренду и договорился о встрече.На следующий день Ермолин получил полный комплект: игровая приставка с четырьмя джойстиками, кабелем питания и кабелем изображения. Общая стоимость составила 25 545 рублей. Подсудимый отдал 300 рублей, заплатив за аренду на одни сутки.Получив приставку, он пошел в комиссионный магазин в Москве, где ее продал. Вину в содеянном обвиняемый полностью признал и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.Мужчине назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 6 месяцев с удержанием в доход государства 5 % заработной платы. При этом суд учел некоторые обстоятельства подсудимого, такие как: полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение ущербаПриговор суда не вступил в законную силу.Фото pxfuel.com