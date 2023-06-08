Во Владимирской области перед судом предстанет курьер телефонных мошенников, похитивший более 250...

Во Владимирской области перед судом предстанет курьер телефонных мошенников, похитивший более 250 тысяч рублей.Во Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя. Молодой человек обвиняется в совершении трёх эпизодов преступления, а именно мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.По версии следствия, дело обстояло следующим образом. Обвиняемый, следуя указаниям неизвестного лица, забрал деньги у трёх женщин, которым ранее по телефону сообщили, что их близкие стали виновниками ДТП. А за освобождение от ответственности, они должны заплатить денег.Далее злоумышленник перевел деньги на счета своему сообщнику, оставив процент от суммы себе. Причиненный материальный ущерб в сумме 296 тысяч рублей был полностью возмещен.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото pxfuel.com