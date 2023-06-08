Чаще всего участниками автокатастроф становились лоси. В пяти случаях пострадали люди - один человек погиб.

Во Владимирской области произошло 48 ДТП с наездом на диких животных. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД.Чаще всего участниками автокатастроф становились лоси. В пяти случаях пострадали люди - один человек погиб.«Аварии фиксируются на трассах федерального, регионального и местного уровня, поэтому системности или привязки к конкретным местам не имеют», - проанализировали ситуацию в ГИБДД.Летом риск происшествий увеличивается, поэтому ведомство планирует установить на автомагистралях дополнительные знаки 1.27 «Дикие животные».