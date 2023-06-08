Праздник состоится 10 июня в Гороховецком историко-архитектурном музее. В музее купечества в Доме Ершова (Сапожникова) планируется застолье с трехведерным самоваром и пирогами. На главной

Праздник состоится 10 июня в Гороховецком историко-архитектурном музее. В музее купечества в Доме Ершова (Сапожникова) планируется застолье с трехведерным самоваром и пирогами. На главной сцене пройдет Самоварконцерт. Гостям обещают ароматный чай с крендельками, танцы, квесты и мастер-классы. Завершится мероприятие угощением пирогом. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!