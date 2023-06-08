В Камешковском районе стартовали юбилейные 20-е областные соревнования Школа безопасности. Их...

В Камешковском районе стартовали юбилейные 20-е областные соревнования "Школа безопасности".Их участниками стали более 250-ти человек. Какие испытания ждут ребят в этом году - выяснила Ольга Яцык.24 команды из разных районов Владимирской области готовы выяснить, кто сильнейший. Флаг Российской Федерации поднимают победители прошлых соревнований - команды Судогодского и Кольчугинского районов. За четыре дня ребята сразятся в классических этапах. Это "Комбинированная пожарная эстафета", "Маршрут выживания", "Юный водник", силовое многоборье, кросс, краеведческий конкурс. Не забыли и о творчестве. Это "Визитка" и конкурс стенгазет.Алексей Купин, начальник Главного управления МЧС России по Владимирской области:- Ребята вовлечены в процесс, в общение с наставниками. Это хороший элемент патриотического воспитания. Сплачивание команд, людей, вообще граждан общества нашего.Благодаря "Школе безопасности" за 20 лет качественно изменилась и территория проведения соревнований. Убрали кустарник и подготовили конкурсную площадку.Анатолий Курганский, глава администрации Камешковского района:- Потом мы сделали уличное освещение. В прошлом году мы добавили линию уличного освещения, добавили площадь и эта площадка на сегодняшний день используется, какдля проведения регионального этапа "Школы безопасности", так и для проведения иных событийных мероприятий на территории района.В день старта соревнований сотрудники пожарно-спасательного гарнизона и госинспекции по маломерным судам провели показательные выступления. Спасали утопающих, ликвидировали последствия ДТП, тушили пожар и задерживали нарушителей. Впереди - "Маршрут выживания", "Юный водник", кросс и краеведческий этап.Ольга Яцык, Вести-Владимир при содействии регионального Управления МЧС.