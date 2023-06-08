По закону ресурсоснабжающая организация имеет право отключить электричество.

Во Владимирской области восемь СНТ обесточат за долги в 3,4 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Энергосбыт Плюс».Так, «Владимирский городской сад №2» задолжал более двух миллионов рублей, товарищество «Нижнее сельцо» - свыше миллиона, а огородники из СНТ «Текстильщик» - 153 тысяч рублей. Остальные - десятки тысяч.По закону ресурсоснабжающая организация имеет право отключить электричество. За десять дней до выключения рубильника все СНТ получат уведомления.