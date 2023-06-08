К 2030 году количество данного оборудования достигнет 298 штук.

Во Владимирской области установили 13 камер видеофиксации нарушений ПДД. Все они уже введены в эксплуатацию.Цель комплексов - отслеживать превышение скорости, не пристёгнутый ремень безопасности, разговоры по телефону за рулём и выключенные фары.Региональный минтранс опубиковал список городов и районов, в которых они появились: Владимир – 7; Гусь-Хрустальный, Александровский, Кольчугинский, Судогодский, Суздальский и Собинский районы - по одной.К 2030 году количество данного оборудования достигнет 298 штук.