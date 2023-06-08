Во Владимирской области заведующую детским садом будут судить за травмы, полученные ребенком. В...

Во Владимирской области заведующую детским садом будут судить за травмы, полученные ребенком.В отношении заведующей филиалом № 1 МБДОУ «Детский сад № 7» села Ополье Юрьев-Польского района вынесено обвинительное заключение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Установлено, что женщина, занимая должность заведующей, не исполняла свои обязанности по техническому обслуживанию здания детского сада. А именно очистки крыши от снега и льда.В результате халатности, с крыши здания произошел сход льда и снега, обрушившийся на маленькую девочку, 2021 года рождения. Позже выяснилось, что у ребенка диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и закрытый перелом правой голени.Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Юрьев-Польский районный суд.Фото pxfuel.com