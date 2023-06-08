Супруга Дмитрия Тарасова похвасталась новой жилплощадью.

Супруга Дмитрия Тарасова похвасталась новой жилплощадью.29-летняя модель Анастасия Костенко, более известная как жена футболиста Дмитрия Тарасова, рассказала поклонникам о своей грандиозной покупке, которой она гордится. Она приобрела квартиру в Москве. Причем ее супруг не имеет отношения к покупке. То есть она обзавелась недвижимостью без участия Тарасова.Многодетная мать выложила в популярную соцсеть кадры, на которых можно увидеть жилплощадь. Пока просторная квартира с черновой отделкой, поэтому Анастасии придется выложить огромную сумму денег для ремонта. Но все это для Костенко, видимо, приятные хлопоты. "Я ждала этот день три года, представляла его, и вот он настал", – ликует жена футболиста.Возможно, после ремонта Костенко и Тарасов переедут в новую квартиру. А пока супруги стараются избавиться от дома, в котором спортсмен жил со своей бывшей женой Ольгой Бузовой. Напомним, именно Анастасия стала причиной развода футболиста и телеведущей.Ранее Анастасия Костенко показала себя до и после пластической операции. Модель увеличила грудь, хотя Дмитрий Тарасов изначально был против этой затеи. Подробнее об этом "Дни.ру".